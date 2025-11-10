侍ジャパンが井端弘和監督（５０）の指揮の下、宮崎で強化合宿を行っている。来年３月のＷＢＣ開幕まで４か月を切ったが、チームの?精神的支柱?を担ってきたダルビッシュ有投手（３９＝パドレス）の参戦は絶望的。今大会はこれまでとは違った形でのチームづくりが求められている。宮崎合宿の主要テーマは、ＷＢＣ本大会でも採用される「ピッチコム」や「ピッチクロック」「拡大ベース」などへの順応と対策。ＭＬＢ仕様の土俵に