東京デフリンピックの壮行会で手話を交えて抱負を語る猿楽選手（右）ら４選手＝６日、横須賀市役所１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に出場する横須賀ゆかりの４選手の壮行会が６日、同市役所で開かれた。関係者ら約６０人を前に「デフスポーツの魅力を広め、見た目の共生社会ではなく、当事者が抱える心の奥底のバリアーを減らしたい」と抱負を語った。出席したのはライフル射撃の桂玲子選