大阪・うめきたエリアの複合商業施設「グラングリーン大阪」のノースパーク（大阪市北区大深町6）に、10月13日に閉幕したばかりの大阪・関西万博のオランダパビリオンで来場者を出迎えていた「ミッフィー像」が移設された。グラングリーン大阪・ノースパークにお目見えした「ミッフィー像」サンタクロース姿で12月25日まで〈2025年11月8日撮影 大阪市北区〉クリスマスイベントの一環で、高さ1.8メートルのミッフィーは、サンタ