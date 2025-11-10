巨人・阿部慎之助監督（４６）が９日、来季の内野の開幕スタメン＆レギュラーの競争し烈化を促した。岡本がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指し、１０月に「両側関節鏡視下股関節唇形成術」を受けた吉川の復帰時期が不透明とあって、現状は一、二、三塁の定位置が空いている。秋季キャンプ第３クール最終日、Ｇ球場室内で選手に鋭い視線を送った指揮官は「大いに悩ませていただければありがたい」とアピール合戦