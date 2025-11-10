侍ジャパン・井端弘和監督（５０）がチーム休養日となった９日、来年３月のＷＢＣを想定した選手起用で１０日の広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に臨む考えを示した。本大会でも重要となる“第２先発”を想定して、西武・隅田知一郎投手（２６）を中継ぎで送ることを明言。東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた初実戦から“本気モード”に入る。