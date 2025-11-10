井端監督は９日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）のＷＢＣ参加に自信を示した。岡本は８日に合流して広島戦、韓国戦に出場予定。今回は招集を見送られた村上は、ヤクルトがＭＬＢにポスティングを申請し受理された。井端監督が主軸と考えている強打者だが、ＭＬＢ移籍となれば、所属チームの意向もあり、ＷＢＣ、事前キャンプ参加が不透明