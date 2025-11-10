歌手の真田ナオキ（３５）が９日、沖縄・宮古島市のマティダ市民劇場で特別コンサートを行った。沖縄でのコンサート経験はあるが、宮古島を訪れるのは初めて。ステージでは最新曲「Ｎｉｎａ（ニーナ）」や「一匹狼のブルーズ」など１４曲を披露した。デビュー当時から宮古島の関係者からオファーを受けており、念願のステージ。持ち歌の「島の娘の恋詩」や沖縄を代表するバンド・ＢＥＧＩＮの「三線の花」のカバーなども歌唱