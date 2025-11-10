◆全国高校サッカー選手権神奈川大会▽決勝日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）元日本代表ＭＦでＪ１川崎で活躍した中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢が決勝で桐光学園を１―０で破り、２大会ぶり８度目の全国大会出場を決めた。ボランチで先発した龍剛はフル出場でチームの優勝に貢献。父が出場できなかった全国への切符をつかみ「超えましたね。現時点で、お