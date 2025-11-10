◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター） 東前頭筆頭・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝が横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝を寄り倒し、３場所連続となる通算３個目の金星を獲得した。豊昇龍からの金星は初。自己最高位で臨む今場所で、新三役昇進に向けて好スタートを切った。２場所連続Ｖを狙う横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は小結・高安（３５）＝田子ノ浦＝を寄り切り、両横綱の初日は明暗が分かれた。拍手とどよめ