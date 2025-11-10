オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が、来季の“二投流”を宣言した。高知キャンプ２度目のブルペン入りとなった９日、ワインドアップとクイックを織り交ぜて５９球。「足を上げてもクイックでも、いい球が行くことがベスト。頭の中で、カウントを想定しながら投げた」と、森を相手に実戦に近い形での熱投を演じた。今季は３度のファーム調整を経て、９月以降は８試合で１勝４ホールドと復活。基本的に「クイックが良くて、足