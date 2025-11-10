元高校球児による「マスターズ甲子園２０２５」に９日、ＰＬ学園ＯＢが登場した。木本（三重）ＯＢと対戦予定だったが、試合は雨天中止。選手たちは伝統のユニホームを身にまとい、記念撮影やブラスバンドの演奏で聖地を味わった。春夏合わせて７度の全国優勝を誇る同校も、現在は１学年の生徒数が２０人足らず。野球部は１６年夏限りで休部となっている。この日監督を務め、高校時代に片岡篤史氏、立浪和義氏らと春夏連覇を達