１０月に打者に転向した阪神・西純矢投手（２４）が、１１日の練習試合・中日戦（春野）で野手デビューすることが９日、決まった。途中出場の予定。「野手で、という気持ちで試合にいくのは全くどういう感じか分からない。試合での動きもまた違うので、勉強です」と気を引き締めた。若虎は１９年ドラフト１位で入団。２２年に６勝を挙げたが、昨季は４登板にとどまり、今季も右肘手術の影響などで２軍の実戦復帰すらかなわなか