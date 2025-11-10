中日・高橋周平内野手（３１）が９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改した。来季までの２年契約で、現状維持の年俸６０００万円。６月１１日の楽天戦（楽天モバイル）の守備で走者と交錯して痛めた左肘について「内側と外側のじん帯が断裂していた」と初めて明かした。負傷直後には井上監督から脱臼と説明されていたが、実は「人生で一番の大けが」。医師から手術を告げられた。それでも今季中の復帰を目指し、自ら