プレミアリーグ第11節、マンチェスター・シティ対リヴァプールの一戦がエティハド・スタジアムで行われた。昨季はどちらもリヴァプールが勝利しており、シティは指揮官であるペップ・グアルディオラ監督がキャリア通算1000試合の節目のゲームとなる。序盤からシティが流れを掴みつつある中で、9分にシティがPKを獲得。左サイドからジェレミー・ドクがボックス内に侵入し、リヴァプールの守護神ギオルギ・ママルダシュヴィリに倒さ