紀州鉄道が廃線の危機にある（筆者撮影）【この記事の写真を見る】▶「申し訳ございません。紀州鉄道ではカードは使えません」▶運行区間わずか2.7km、運賃はいちばん高くて180円▶紀州鉄道はどんなところを走っているのか？10月の初め、鉄道ジャーナリストなんて肩書きもない単なる時刻表愛好家である私の元に、突如、驚くべき情報が届いた。和歌山県のローカル鉄道である紀州鉄道が廃線の危機。早ければ2026年中