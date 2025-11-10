ＭＬＢ公式サイトは８日（日本時間９日）、ＦＡ選手の残留、流出、獲得を前提としない現時点の３０球団戦力ランキングを発表し、今季球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースが１位に選出された。ロハス、Ｅ・ヘルナンデスらがＦＡとなる中、同サイトはド軍の主な補強ポイントとして「外野陣、救援陣、打線の若返り」を挙げた。カブスからＦＡとなった強打の外野手タッカーらを獲得する可能性があるなどと報じ