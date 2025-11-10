【プレミアリーグ第11節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半2-0)リバプール<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(29分)、ニコ・ゴンザレス(45分+3)、ジェレミ・ドク(63分)<警告>[マ]ニコ・ゴンザレス(27分)、ベルナルド・シウバ(41分)[リ]アレクシス・マック・アリスター(36分)、コナー・ブラッドリー(52分)、カーティス・ジョーンズ(89分)、ドミニク・ショボスライ(90分+1)└マンCがリバプールを3-0