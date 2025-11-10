マレーシア沖の海上で、ミャンマーのイスラム系少数民族「ロヒンギャ」などおよそ100人が乗っていたとみられる船が転覆、少なくとも7人が死亡したほか行方不明者が多数出ています。マレーシアの国営メディアによりますと、北部ランカウイ島沖で船が転覆、9日までに13人の不法移民が当局によって救助され、7人の死亡が確認されました。船は、ミャンマーで長年迫害を受けているイスラム系少数民族「ロヒンギャ」などおよそ100人を乗