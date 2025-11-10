◇矢沢永吉50周年記念公演（2025年11月9日東京ドーム）88年3月に開場した東京ドームと、前身の後楽園球場の両方で公演した日本人のソロアーティストは矢沢だけ。日本人のグループでは、ザ・タイガースとアリスがいる。海外勢では、スティービー・ワンダー（75）、マドンナ（67）、マイケル・ジャクソンらがソロで達成。グループではサイモン＆ガーファンクルらがいる。≪いつまでたっても永ちゃんサイコー≫千葉県からき