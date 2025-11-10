ロック界のカリスマ、矢沢永吉（76）のソロデビュー50周年記念公演が9日、東京ドームで開催された。前日8日からの2日間公演で計11万人を動員。76歳2カ月での東京ドーム単独公演は日本人最年長で、昭和、平成、令和の3元号にわたって同所で公演したのも今回の矢沢が初めて。記録ずくめのコンサートは、そのパフォーマンス自体も日本ロック史に残る名演と言える内容で、新たな伝説を刻んだ。アンコールで湧き起こったのは、5万50