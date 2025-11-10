【モデルプレス＝2025/11/10】WEST.が出演するVC-3000のど飴の新WEB CM「投資の誘い」篇が、11月10日より公開。同日より屋外広告の掲出も開始される。【写真】WEST.、コミカルな新CM◆WEST.が応援団に今回のCMは、VC投資なら「いつでもどこでもカンタンにおいしく、ビタミンCを投資できる」。そんな誘い文句が伝わってくるWEST.渾身の熱い掛け声が見どころだ。また、JR西日本・大阪駅、渋谷駅にて屋外広告も。WEST.が「VC投資応援