ジョージ・クルーニー（64歳）は、妻アマル・クルーニー（47歳）と一度も言い争いをしたことがないそうだ。2013年から弁護士のアマルと交際し、現在は結婚し2人の子どもがいるジョージ。相手への些細な不満などどうでもよく、自分が正しいことを証明する必要性も全く感じられないことから、本格的なケンカとは無縁だそうだ。ジョージはCBSにこう明かす。「若い頃は全てにおいて自分が正しいと思いたがるものさ。『壁にそんな色を塗