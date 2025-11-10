竜巻の被害地域の空撮＝9日（ロイター＝共同）【ベレン共同】ブラジル南部パラナ州で7日、竜巻が発生し、地元メディアは9日、6人が死亡し、780人超が負傷したと報じた。州内の町では建物の9割が損傷する壊滅的な被害が出た。被害が大きかったのは人口約1万4千人のリオボニート・ドイグアスで、5人が死亡し、千人近くが避難を強いられた。住民の一人は地元メディアに「竜巻は2分も続かなかったが、その間に家が30mほど吹き飛ば