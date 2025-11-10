7人組グループ・WEST.出演によるノーベル製菓『VC-3000のど飴』新ウェブCM「投資の誘い」篇が、10日から公開される。同施策の一環として特設ランディングページを公開するとともに、10日よりJR西日本・大阪駅、24日より渋谷駅にて屋外広告を掲出する。【動画】WEST.が黄色のコスチュームに身につけ“投資”をおすすめ投資は忙しくて難しい、そんな現代人のために提唱したいのが「VC投資」。「VC-3000のど飴」を食べて体内にコ