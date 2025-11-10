トランプ米大統領、中国の習近平国家主席（いずれもAP＝共同）【ワシントン、北京共同】米中両国は10日、トランプ大統領と習近平国家主席の合意に基づき、互いに関税を引き下げる。米国は合成麻薬フェンタニルの流入を理由に課した追加関税を半分の10％に減らし、中国は報復で講じた米農産物などへの最大15％の関税を停止。両経済大国の貿易摩擦は当面の間和らぐが、対立の収束は見通せない。また両国は24％分の停止措置を来年