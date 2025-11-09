オランダのDJで音楽プロデューサーのマーティン・ギャリックス（Martin Garrix）が立ち上げたレコードレーベル「スタンプド・レコーズ（STMPD RCRDS）」が、原宿発のブランド「アビセア（Abyssea）」との初のコラボレーションコレクション「STMPD RCRDS × Abyssea」を発売する。11月13日からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 「STMPD RCRDS × Abyssea」は、音楽とファッショ