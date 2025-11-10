聴覚障害者の案内にスタッフが活用する絵文字「ピクトグラム」聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」が15日に開幕するのを控え、空の玄関口・成田空港では、スムーズに案内できるよう準備を進めている。「視覚的に分かりやすく」を重視し、絵文字「ピクトグラム」や筆談を活用する。空港第1ターミナル1階国際線到着ロビー近くの案内カウンターには、旅客が訪れる。聴覚障害があっても行きたい場所や困り事を円滑