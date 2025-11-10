きのう（9日）夜、神奈川県真鶴町の町道で、歩行中の60代の男性が車にはねられ意識不明の重体です。警察は目撃者の証言から、ひき逃げ事件として捜査しています。きのう午後8時すぎ、真鶴町岩の町道で、近くに住む人から「大きな音がして、人が血を流して倒れている」と119番通報がありました。警察によりますと、近くに住む60代の男性が歩いていたところ、車にはねられたということです。男性は病院に搬送されましたが、意識不明