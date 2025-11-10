U-17ワールドカップは11月9日に第3節が行われ、U-17日本代表はU-17ポルトガル代表と対戦。試合は2−1で勝利し決勝トーナメント進出を果たした。ここまで2戦全勝かつ大量得点で勝ち進んでいるUEFA U-17欧州選手権王者のポルトガルと対戦した日本代表。第2節のニューカレドニア戦から先発9人を変更し、GKに村松秀司、FW浅田大翔やMF長南開史らが先発に名を連ねた。日本は35分、MF和田武士が浅田とのワンツーでボックス内侵入し、敵を