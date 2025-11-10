【ブンデスリーガ第10節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-1(前半1-0)S・パウリ<得点者>[フ]鈴木唯人(40分)、マキシミリアン・エッゲシュタイン(50分)[S]ルイス・オピー(69分)<警告>[フ]マキシミリアン・エッゲシュタイン(81分)、ヤン・ニクラス・ベステ(84分)[S]ダネル・シナニ(84分)、藤田譲瑠チマ(90分+2)