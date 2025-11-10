[11.9 プレミアリーグ第11節 クリスタル・パレス 0-0 ブライトン]プレミアリーグは9日に第11節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとMF三笘薫が所属するブライトンの対戦は、0-0でドロー。鎌田は2列目で先発出場し、負傷中の三笘はベンチ外となった。日本人対決は実現しなかった。三笘不在のなかで、鎌田は先発出場。シャドーの位置で攻撃を構築した。前半はスコアレスで折り返すと、後半6分には鎌田が決定機を