【プレミアリーグ第11節】(The City Ground)N・フォレスト 3-1(前半1-1)リーズ<得点者>[N]イブラヒム・サンガレ(15分)、モーガン・ギブス・ホワイト(68分)、エリオット・アンダーソン(90分+1)[リ]ルーカス・ヌメチャ(13分)<警告>[N]イブラヒム・サンガレ(33分)、ムリーロ(41分)[リ]ショーン・ロングスタッフ(71分)観衆:30,708人└田中碧が7試合ぶりに出番なし…リーズはN・フォレストに逆転3発被弾、直近5試合で4敗目