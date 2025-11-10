今月7日、埼玉県東松山市の路上で、自転車に乗っていた男子高校生が車にはねられたひき逃げ事件で、警察は9日夜、現場から立ち去っていた車の運転手の男を逮捕しました。警察によりますと、この事件は今月7日の午後10時すぎ、埼玉県東松山市の路上で、自転車に乗っていた男子高校生が追突され、頭などをケガし、意識不明の状態で病院に搬送されたものです。はねた車は現場から逃走し、警察がひき逃げ事件として逃げた車の行方を追