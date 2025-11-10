日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦への初出場が内定したことが９日、分かった。結成４年目の「＆ＴＥＡＭ」は今年、初のアジアツアーを成功させ、日本３枚目シングル「ＧｏｉｎＢｌｉｎｄ（月狼）」が自身初のミリオンヒット。１０月２８日に「ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ」で念願の韓国デビューを果たすと、発売初日にミリオン出荷を達成し、グループのキャリアハイを記録。日韓で