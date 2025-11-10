沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会に認定された古謝（こじゃ）景春市長（７０）が、不信任決議を受け、市議会を解散したことに伴う市議選（定数２０）は９日、投開票された。古謝氏に対する再度の不信任決議案に賛成する意向を示す１８人が当選した。２度目の同決議案が再可決される見通しで、市長は失職する公算が大きくなった。読売新聞など報道機関９社が告示前に共同実施したアンケートで、不信任決議案