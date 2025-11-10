今月7日、埼玉県東松山市の路上で自転車に乗っていた男子高校生が車に追突されたひき逃げ事件で、警察はきのう、46歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、埼玉県吉見町の塗装業・佐藤洋一郎容疑者（46）です。佐藤容疑者は今月7日の夜、東松山市松山の路上で車を運転中に、自転車に乗っていた男子高校生（18）に後ろから追突し、そのまま逃走した疑いがもたれています。男子高校生は頭を強く打つなどして病院