肌寒い日に恋しくなるのが、こっくりとした味わいのクリームグラタン。平日のレパートリーのひとつとして気楽に作れるように、ホワイトソースを作らずに、ほぼフライパンひとつでできるグラタンをご紹介！平日仕様のシンプルな作り方でも、ナツメッグの風味、こんがりとしたチーズとパン粉の香ばしさがあれば、おいしさはお店級に！一度食べたら忘れられない味になるはず。ぜひ試してみてくださいね！『チキンマカロニグラタン』の