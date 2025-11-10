[11.9 プレミアリーグ第11節](エティハド スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 3 ルベン・ディアスDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 27 マテウス・ヌネスDF 33 ニコ・オライリーMF 14 ニコ・ゴンザレスMF 20 ベルナルド・シウバMF 47 フィル・フォーデンFW 9 アーリング・ハーランドFW 10 ラヤン・シェルキFW 11 ジェレミ・ドク控えGK 1 ジェームズ・ト
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
- 2. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 3. オズワルド伊東破局 98%俺が悪い
- 4. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
- 5. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
- 6. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
- 7. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
- 8. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 9. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
- 10. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
- 1. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
- 2. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
- 3. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
- 4. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
- 5. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
- 6. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
- 7. クマ襲撃 投げ返した従業員
- 8. 主婦殺害 30年超片思いの異常性
- 9. 愛知県弥富市の児童総合遊園「海南こどもの国」で遊具の梯子の一部が外れ30代男性がけが
- 10. コンクリ殺人「いやいや性行為」
- 1. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 2. 家系ラーメン巡る勘違いに大反響
- 3. シニア夫婦YouTuber 収益を告白
- 4. 夫の葬儀で安堵 参列者と修羅場
- 5. 広島県知事選挙、前副知事・横田美香氏が初当選…広島県初の女性知事に
- 6. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
- 7. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
- 8. 高市首相の背後で様子がおかしい
- 9. 首相、余震に注意呼びかけ Xに投稿
- 10. 小野田紀美経済安保相の地元を週刊新潮が嗅ぎ回ったのは至極当然のこと（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）
- 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 2. ホテルのボディーソープに注意
- 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
- 4. 二重らせん構造発見 博士が死去
- 5. 韓国で最もグラマラスな女性芸人
- 6. キム・ヨナさん 日本を再び感嘆
- 7. 「犯罪都市2」のモチーフが判明
- 8. 「決闘する恐竜」に不都合な疑問
- 9. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
- 10. 比に台風接近 100万人超が避難か
- 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
- 2. 年末調整 今までと同じ申告は損
- 3. 「定年後も働いた方がいい」理由
- 4. 親の年収で中学受験合否に明暗か
- 5. BYD猛追 王者トヨタが揺らぐか
- 6. 富裕層がやるべき7つの防衛策
- 7. TVから消えた「時代劇」の現実
- 8. AIの影響は? 都が無料講座を開催
- 9. 50万円のボーナス 手取りに驚き
- 10. LINE送信取消 通知ナシで可能に
- 1. 新型「MX Master 4」使用感は?
- 2. スマホの総合的な性能を測定
- 3. 店長が選ぶPC 1000台超の中古も
- 4. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
- 5. カードが変形 スマホ三脚に感動
- 6. Discordが禁止ワードを使いまくる迷惑ユーザーを自動で取り締まってくれる「AutoMod」を導入
- 7. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 8. 身体のどこかに装着して使う？コジプロが「ゲームとリアルを繋ぐ」謎のプロダクト画像をチラ見せ
- 9. 新モデル Apple Watch Ultra発表
- 10. プレデターが主人公 新章公開へ
- 11. IT関連のトレンドワード10語
- 12. iPhoneのベッドタイムで生活改善
- 13. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
- 14. サイコム「G-Master Spear X870A」徹底レビュー【後編】！ 最新＆人気ゲーム10タイトルでベンチマーク
- 15. エディオン お手軽電子レンジ器
- 16. 新型ゲーミングモニター発売へ
- 17. すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 / USB電源の超音波加湿器【まとめ記事】
- 18. ドコモは一体どうしたのか 「一人負け」でシェア50%割れ
- 19. "Xperia PLAY"の写真を先行公開
- 20. 英国生物学会の写真コンテスト入賞作品：画像ギャラリー
- 1. ド軍山本由伸が乗っていた車は
- 2. 2年半越しに結婚式 佐野渓が報告
- 3. 大谷夫妻の娘さんが…ファン感動
- 4. 鈴木彩艶の複雑骨折にSNSで懸念
- 5. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
- 6. 真美子さん推し活か 鞄にグッズ
- 7. 由伸の「密会」に再び注目集まる
- 8. 「親方」として初業務 SNSで反響
- 9. 千葉 プライド捨てた藤枝に苦戦
- 10. J1町田の相馬 天皇杯に言及
- 1. オズワルド伊東破局 98%俺が悪い
- 2. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
- 3. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
- 4. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
- 5. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
- 6. ゴリエ 吉本興業に「苦言」
- 7. KAT-TUN涙で終幕 最後の挨拶全文
- 8. モデルの永江りりさんが事故死
- 9. 事務所の「法的措置」声明相次ぐ
- 10. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
- 1. レス 女性約9割が解消したくない
- 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 3. 「着るだけで体整う」秋冬登場
- 4. 銀だこ「食べ放題」先着順受付
- 5. デートにぴったりな下半身コーデ
- 6. オンでもオフでも ハニーズ商品
- 7. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
- 8. スタイルUP ハイソールブーツ
- 9. 12星座別 2025年11月の運勢は
- 10. ワークマン 丸洗いできるバッグ