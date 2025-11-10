大リーグ公式Xが8日（日本時間9日）、今季の新人ランキングトップ10を発表し、ドジャース・佐々木が8位に入った。「MLBパイプライン」が長期的な価値に基づいて定めたもので「25年は桁外れがそろった」と評した。佐々木は右肩痛による離脱があってレギュラーシーズンは10試合1勝1敗、防御率4.46ながら、ポストシーズンは9試合3セーブ、防御率0.84で貢献。9位が最速104.3マイル（約167.9キロ）を誇るブルワーズ・ミジオロウス