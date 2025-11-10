9日も各地でクマによる被害が相次ぎました。青森・三戸町では午前4時ごろ、開店準備中のラーメン店の男性従業員（50代）がクマに襲われ、けがをしました。ラーメン店オーナー：（Q.男性はどのあたりをひっかかれた？）鼻の上ですかね。ちょっと出血ひどくてね。びっくりしましたね。男性は、命に別条はないということです。また午前6時ごろ、秋田・五城目町の住宅で、78歳の女性がクマに顔や腕をひっかかれ、助けようとした50歳の