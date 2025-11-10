５人組ロックバンドのＮＩＧＨＴＭＡＲＥ（ナイトメア）が９日、東京・日本武道館でデビュー２５周年を記念した４７都道府県ツアー「２０２５回生天下大暴走」の最終公演を行った。５人は電飾バイクをイメージした自転車を漕（こ）ぎながら客席から登場。ボーカルのＹＯＭＩは「４７都道府県まわり、やっとここにたどり着きました。１３年ぶりに帰ってきました。今日を含めて、５回目の武道館ライブです」と感慨深げ。２０