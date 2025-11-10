７日、第８回中国国際輸入博覧会のソニーブースで、来場者に説明するソニー中国の吉田武司総裁。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月10日】中国上海市で開かれている第8回中国国際輸入博覧会（5〜10日）に4回目の出展をしたソニーは、これまでで最も多くの世界初公開、中国初公開の製品を展示した。ソニー中国の吉田武司総裁がこのほど、上海で新華社のインタビューに応じ、輸入博への出展が持つ大きな意味を語った。輸入