先制点を挙げた和田＝9日（FIFA提供・ゲッティ＝共同）サッカーのU―17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）は9日、ドーハで行われ、1次リーグB組の日本はポルトガルに2―1で勝利して2勝1分けの勝ち点7とし、同組1位で32チームによる決勝トーナメントに進出した。前半に和田（浦和ユース）が先制し、瀬口（神戸ユース）が追加点を挙げて逃げ切った。（共同）