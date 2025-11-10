9人組グローバルグループの＆TEAM（エンティーム）が、大みそか放送の「NHK紅白歌合戦」への初出場が濃厚となったことが9日、複数の関係者への取材で分かった。オーディション番組をへて22年9月に結成、同年12月に「First Howling：ME」でデビュー。今年4月に発売した3枚目のシングル「Go in Blind（月狼）」総出荷100万枚を突破し、初のミリオン認定を受けた。5月から開催したアジアツアーでは10都市で計16万人を動員した。10月に