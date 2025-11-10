大みそか放送の「NHK紅白歌合戦」に、STARTO ENTERTAINMENTのアーティストからtimelesz、King＆Princeの出場が有力視されていることが9日、分かった。今年のエンタメ界を彩った2組。24年4月にSexy Zoneから改名したtimeleszは、昨春から今年2月にかけて行った新メンバーオーディション「timelesz project」で世間から大きな注目を集めた。菊池風磨（30）佐藤勝利（29）松島聡（27）のオリジナルメンバーに同オーディションで5人が