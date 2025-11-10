moaiskitchen今回は 野菜もお肉もバランスよく食べられる「ふわもち豚キャベツボール」 をご紹介します。キャベツの甘みと豚肉のうまみがギュッと詰まった、食べ応え満点のおかず。レンジ×フライパンで10分あれば完成する時短レシピです。ごま油とにんにくの香りが食欲をそそり、ポン酢をかければさっぱりと。栄養も満足感も両立した、忙しい日の強い味方です。■ふわもち食感がクセになる！豚キャベツボール【材料（約6個分）】