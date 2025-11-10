元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで、警察は「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者を逮捕しました。警察によりますと、立花孝志容疑者は去年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説で元兵庫県議の竹内英明さんに対し「警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。今年1月、竹内さんが死亡した翌日には「どうも明日逮捕される予定だった」などと、うその情報を投稿するなどして、名誉を毀損した疑いが持たれて