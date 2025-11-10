きのう夕方、岩手県で震度4の地震があり、一時、津波注意報が発表されましたが午後8時すぎに解除されました。気象庁は「今後さらに強い揺れを伴う地震が発生するおそれもある」として注意を呼びかけています。きのう午後5時3分ごろ、岩手県で震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は三陸沖、震源の深さは16キロ、マグニチュードは暫定値で6.9となっています。気象庁はこの地震で、岩手県に一時、津波注意報を発表。▼久慈