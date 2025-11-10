堂々のグループ首位通過だ。カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ（GS）第３節で、日本はポルトガルと対戦。35分に和田武士、45分に瀬口大翔が得点。71分に長南開史の退場で数的不利となり、80分に１点を返されるも、最後までリードを守り抜き、２−１の勝利を収めた。GSの３戦を終えて日本は２勝１分け。ポルトガル、モロッコ、ニューカレドニアを抑えトップの成績で決勝ラウンド進出を果たした。