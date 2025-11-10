広島県知事選挙が投開票され、新人の横田美香さんが初当選、また、呉市長選挙では現職の新原芳明氏が3期目の当選を果たしました。16年ぶりの交代となる広島県知事選は新人3人が立候補し、前の副知事の横田氏が当選しました。広島県では初の女性知事誕生となります。■横田美香氏「これはゴールではなく、新しいスタートラインに立たせていただいたものと思っております。広島県のためにすべてをかけていきたい、力を尽